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Spor

Trabzonspor, Borna Barisic’i Leganes’e Kiraladı

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TRANSFER ANLAŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Trabzonspor Kulübü, Hırvat futbolcu Borna Barisic’i sezon sonuna kadar İspanya’nın Leganes takımına kiraladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul’a iletilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic’in, 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Leganes Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.” denildi.

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Açıklamada, ayrıca “Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacaktır.” bilgisi verildi. Barisic, Trabzonspor’un bordo-mavili formasıyla ligde sadece 9 maçta toplamda 129 dakika süre bulabilmişti.

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