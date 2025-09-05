Trabzonspor, Bouchouari’yi KAP’a bildirdi

YENİ TRANSFER DUYURUSU

Trabzonspor, yeni transferi Benjamin Bouchouari’yi dün sabah Trabzon’a getirdiğini ve bu durumu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiğini açıkladı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 3+1 yıllık bir sözleşme imzalamış olup, transfer bedeli olarak AS Saint Etienne ile 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari ile, opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecektir.” Ayrıca, “Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AS Saint Etienne Kulübü’ne, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro üç taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedelinin, sözleşme gereği ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15’i ödenecektir.”

RESMİ İMZA VE ANTRENMAN

Oyuncunun resmi imza sürecinin ardından Papara Park Stadyumu’nda fotoğraf çekimi yapıldı. Bordo-mavili forma ile poz veren Bouchouari, Trabzonspor kariyerine ilk adımını atarak, bu akşam gerçekleştirilen antrenmana katıldı.