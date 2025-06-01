Trabzonspor, Brozovic’i Gündemine Aldı

TRABZONSPOR’UN HIZLA İLERLEYEN TRANSFER ÇALIŞMALARI

Trabzonspor, gelecek sezon için orta sahasını güçlendirmek amacıyla araştırmalarını sürdürüyor. Hırvat basınında yayımlanan bir habere göre, Karadeniz ekibi önemli bir isimle ilgileniyor. Orta sahada fark yaratabilecek bir oyuncu arayışında olan Trabzonspor, Al Nassr’ın tecrübeli oyuncusu Marcelo Brozovic’i gündeme aldı.

BROZOVIC İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Habere göre, 32 yaşındaki Brozovic’in Al-Nassr takımıyla yollarını ayırması kesinleşmiş durumda. Trabzonspor’un, Hırvat futbolcu için teklif yapmayı planladığı belirtiliyor. Ayrıca, Brozovic’in ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb’e transfer olma olasılığına da yer verildi. Ancak Al-Nassr’ın 5 milyon euro’luk talebini ödeyebilme ihtimalinin Trabzonspor tarafından daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

DENEYİMLİ OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr ile toplam 41 maça çıkan Brozovic, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 6 asist yaparak dikkat çekti. Bu performansıyla, Bordo-mavili ekibin orta saha alternatiflerine önemli bir katkı yapabilecek potansiyele sahip.