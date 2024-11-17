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Spor

Trabzonspor, Çayırova Belediyespor’u Yendi

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TRABZONSPOR GALİBİYETİ KAPTI

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nin 11. haftasında Trabzonspor, Çayırova Belediyespor’u evinde 85-68’lik skorla mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmaya iki ekip de hızlı bir başlangıç yaptı ve boyalı alanda etkili bir oyun sergiledi. İlk periyodu ev sahibi takım 21-20 önde tamamlarken, mücadeledeki tırmanışını sürdü.

Bordo-mavililer, dış atışlarda Mitchell Creek ve Okben Ulubayı’nın başarılı performansıyla birlikte, ilk devreyi 51-34 gibi sağlam bir farkla kapattı. Bu üstünlük, Trabzonspor’un maçtaki kontrolünü elinde tutmasına katkı sağladı.

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