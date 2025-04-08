MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Süper Lig’in 31. haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı, sporseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle Trabzonspor’un iç sahadaki performansı ve Çaykur Rizespor’un ligdeki yükselişi, bu karşılaşmayı daha da önemli kılıyor. Futbolseverler, “Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak?” sorusuna cevap arıyor.

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye genelinde büyük bir heyecanla beklenen Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı, 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Süper Lig’in etkileyici müsabakalarından biri olan bu karşılaşma, Papara Park’ta oynanacak. Maç saat 19.00’da başlayacak. Başlangıçta saat 16.00 olarak planlanan bu mücadele, Trabzonspor Basketbol Takımı’nın o günkü şampiyonluk mücadelesi nedeniyle daha ileri bir saatte yapılacak.