Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Papara Park’ta gerçekleştirilen Karadeniz derbisini Trabzonspor, 2-0’lık skorla kazandı. Bu maç, Trabzonspor’un geçen hafta ligde Fenerbahçe’ye 4-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından önemli bir dönüm noktası oldu.

DEĞİŞEN KADRO

Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u konuk ederken, önceki karşılaşmaya göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lundstram’ın yerine Ozan Tufan’ı sahaya sürdü. Ayrıca, Mendy, Okay Yokuşlu ve Arif Yokuşlu gibi oyuncuları da değiştiren Tekke, Folcarelli, Batagov ve Nwakaeme gibi isimlere şans verdi. Takımda sakatlıkları nedeniyle Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan ile kart cezalısı Lundstram yer almadı.

ÖNE ÇIKAN PERFORMANSLAR

Trabzonspor’da, Ukrayna Milli Takım kampında sakatlanan Batagov, 2 maç aradan sonra sahalarda tekrar yer aldı. Nwakaeme ise 8 maç sonra ilk 11’de şans buldu. Tim Jabol-Folcarelli, ara transfer döneminde katıldığı takımla ilk kez 11’de forma giydi. Mendy ise yedek kulübesinde oturdu. Trabzonspor taraftarları, tribünlerin önemli bir bölümünü doldururken, yaklaşık 3 bin Çaykur Rizespor taraftarı da takımlarına destek vermek için tribünde yer aldı. Her iki takım da sahaya özel pankartlarla çıktı.

GOLLER VE MAÇIN SEYRİ

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri Oleksandr Zubkov kaydetti. Zubkov, 15. dakikada takımını öne geçirirken, 21. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0’a taşıdı. Maçın ilerleyen bölümlerinde Trabzonspor, 58. dakikada Simon Banza ile bir gol daha buldu ancak VAR incelemesi sonrasında bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Çaykur Rizespor’da ise Dal Varesanovic, 75 ve 76. dakikalarda iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve konuk takım maçı 10 kişi tamamladı.

Puan Durumu ve Gelecek Maçlar

Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 39’a çıkardı. Çaykur Rizespor ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından 34 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor, Adana Demirspor’a konuk olacak; Çaykur Rizespor ise sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak.