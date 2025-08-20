Trabzonspor, Christ Inao Oulai İle Anlaştı

TRABZONSPOR YENİ BİR FUTBOLCU KAZANDIRDI

Trabzonspor, Fransa Ligue 2 takımlarından Bastia’da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Trabzonspor’un yaptığı açıklamada, “Anlaşmaya göre SC Bastia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon 500 bin Euro dört taksit halinde ödenecek.” denildi. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, bu anlaşma doğrultusunda ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20’sinin ödeneceği belirtildi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELİRLENDİ

Sözleşme şartlarına göre genç futbolcuya, 2025-2026 sezonu için 400 bin Euro, 2026-2027 sezonu için 450 bin Euro, 2027-2028 sezonu için 500 bin Euro, 2028-2029 sezonu için 600 bin Euro ve 2029-2030 sezonu için 650 bin Euro garanti ücret ödenecek. Trabzonspor, Oulai ile yaptığı bu transferle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.