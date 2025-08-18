Trabzonspor, Christ Inao Oulai’yi aldı

TRABZONSPOR’UN OLAĞANÜSTÜ TRANSFER GİRİŞİ

Trabzonspor, Fransa Ligue 2’de mücadele eden Bastia’nın 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai ile transfer konusunda anlaşma sağladı. Genç oyuncunun kulübü ile yapılan 4+1 yıllık sözleşme doğrultusunda sabah saatlerinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

TEKKE’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Süper Lig’de sezonu 2 galibiyetle açan Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşı karşısında aldıkları 1-0’lık galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, isim vermeden de olsa yeni transferler hakkında bilgi verdi. Tekke, “Bir tane 6-8 genç bir oyuncu sabah saatlerinde gelecek. Bir tane de sürpriz oyuncu olabilir. Yine olabilirliği yüksek iyi bir oyuncu beklentimiz var. Bizim de hem fikir olduğu bir tane de stoper beklentimiz var” dedi.

BONSERVİS DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Christ Inao Oulai’nın bonservis bedeli hakkında bilgiler de netleşti. Trabzonspor’un, Oulai için taksitler halinde 5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Geçen sezon Bastia formasıyla 18 maça çıkan genç futbolcu, 996 dakikada sahada kalıp 5 sarı kart gördü ve 1 gol kaydetti.