Trabzonspor, Christ Inao Oulai’yi transfer etti

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla genç bir yeteneği kadrosuna dahil ediyor. Trabzonspor, Bastia forması giyen 19 yaşındaki Fildişili oyuncu Christ Inao Oulai ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Bordo-mavililer, Christ Inao Oulai ile 4+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Bu transfer için Fransız kulübüne 5 milyon euro tutarında bonservis ödenmesi planlanıyor. Trabzonspor ile Fransız kulübü arasında tüm şartlar üzerinde mutabakata varıldı. Bunun ardından Trabzonspor, oyuncuyu sağlık kontrolü ve resmi imza için şehre davet etti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Christ Inao Oulai, 24 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor’un, genç orta saha oyuncusuyla gerçekleştirdiği bu transfer, kadrosunu güçlendirme çabalarının bir devamı olarak görülüyor.

ÖNEMLİ

Karşıyaka, Yeni Formalarını Tanıttı

Karşıyaka, yeni sezon formalarını futbol, basketbol ve voleybolda tanıttı. Futbol takımının özel forması, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a ithaf edildi.
Bein Sports Canlı Maç İzle!

Bein Sports'un canlı maç yayınlarını takip etmek isteyenler, telefon ve bilgisayarlarıyla kesintisiz erişim sağlayabilirler. 18 Ağustos 2025 için yayın kaynakları araştırılmakta.

