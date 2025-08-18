Trabzonspor, Christ Inao Oulai’yi transfer etti

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla genç bir yeteneği kadrosuna dahil ediyor. Trabzonspor, Bastia forması giyen 19 yaşındaki Fildişili oyuncu Christ Inao Oulai ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Bordo-mavililer, Christ Inao Oulai ile 4+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Bu transfer için Fransız kulübüne 5 milyon euro tutarında bonservis ödenmesi planlanıyor. Trabzonspor ile Fransız kulübü arasında tüm şartlar üzerinde mutabakata varıldı. Bunun ardından Trabzonspor, oyuncuyu sağlık kontrolü ve resmi imza için şehre davet etti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Christ Inao Oulai, 24 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor’un, genç orta saha oyuncusuyla gerçekleştirdiği bu transfer, kadrosunu güçlendirme çabalarının bir devamı olarak görülüyor.