Trabzonspor’da Batagov İçin Teklif Var

TRANSFER GELİŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını aktif bir şekilde yürüten Trabzonspor’da, taraftarlar takımdan ayrılacak futbolcuları merakla bekliyor. Bu bağlamda, Arseniy Batagov ile ilgili son gelişmeler dikkat çekici.

BRIGHTON’DAN TEKLİF VAR

Son sezon Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna katan Premier Lig temsilcisi Brighton, şimdi de Trabzonspor’un Ukraynalı yıldızı Arseniy Batagov’u transfer etmeyi planlıyor. Fakat Trabzonspor yönetimi, Batagov için ucuza gitmeyi düşünmüyor. Bordo-mavililerin, Batagov için kapıyı 20 milyon euro bonservis ücretiyle açtığı ifade ediliyor.

BATAGOV’UN PERFORMANSI

Geçen sezonda Trabzonspor formasıyla 23 maça çıkan Batagov, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Transfer döneminin ilerleyen günlerinde Batagov’un durumu merakla takip ediliyor.