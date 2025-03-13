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Trabzonspor’da Fatih Tekke Dönemi Başladı

TRABZONSPOR’DAN YENİ TEKNİK DİREKTÖR ANLAŞMASI

Süper Lig’in önemli takımlarından Trabzonspor, yeni teknik direktör olarak Fatih Tekke ile 4,5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyuruyor. Bordo-mavili ekip, bu anlaşma çerçevesinde Tekke’ye yıllık 30 milyon TL maaş ödeyecek ve her yıl maaşına yüzde 20 oranında bir zam yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ’LE ANLAŞMALI AYRILIK

Ayrıca, Trabzonspor, karşılıklı anlaşma doğrultusunda tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile yolları ayırdı. Şenol Güneş’e herhangi bir fesih tazminatının ödenmeyeceği bilgisi paylaşılıyor.

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