“Trabzonspor’da Kadro Dışı Kalan Dörtlü”

KADRO DIŞI BIRAKILAN OYUNCULAR

Trabzonspor’da kötü gidişatı değerlendiren yönetim, ilk önemli adımı atarak 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Süper Lig’de geride kalan 12 haftada yalnızca 12 puan toplayarak 13’üncü sırada yer alan takım, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik ekibin hazırladığı rapor ışığında bu kararı aldı. Kadro dışı kalan isimler arasında Stefano Denswil, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Mislav Orsic bulunuyor.

YENİ İSİMLER BEKLENİYOR

Açıklamada bu oyuncuların performanslarının yetersiz olduğu belirtildi. Ayrıca, milli arada takımda 2 oyuncunun daha kadro dışı kalan isimlere eklenebileceği söylentileri gündemde. Bu durum,Trabzonspor’un geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kadro dışı kalan 4 oyuncunun sözleşmelerinin bu sezon sonunda sona erecek olması ayrıca dikkat çekiyor.

DENSWIL’IN TARTIŞMALI PERFORMANSI

Takım içinde en çok tartışılan isimlerden biri olan Denswil’ın durumu, taraftarlar ve spor yorumcuları arasında büyük merak uyandırıyor. Trabzonspor’un bu çıkmazdan kurtulması için atılacak adımlar da yakından takip ediliyor.