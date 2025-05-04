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Trabzonspor’da Kas Yaralanması Tespit Edildi

TRABZONSPOR’DA YARALANMA KESİNLİĞİ

Trabzonspor’da defans oyuncusu Stefan Savic ile kaptan Uğurcan Çakır’da kas yaralanması tespit ediliyor. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, her iki futbolcuya MR görüntülemesi yapıldığını duyuruyor. Beşir, Uğurcan Çakır’ın muayene ve görüntüleme sonuçlarına göre sol kalça kasında yaralanma bulunduğunu belirtiyor.

SAVİC’TE DE YARALANMA BELİRLENDİ

Uğurcan Çakır’ın yanı sıra, çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Stefan Savic’in de muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği aktarılıyor. Beşir, oyuncuların tedavilerine sağlık ekibi tarafından hemen başlandığını ifade ediyor.

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