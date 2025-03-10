Trabzonspor’da Şenol Güneş Dönemi Sona Eriyor

SON MAÇIN YANILTICI ETKİSİ

Süper Lig’in 27. haftasında, Trabzonspor’un sahasında Hatayspor’a karşı yaşadığı 2-1’lik mağlubiyetin etkileri devam ediyor. Bordo-Mavililer, beklenen performansı sergileyememeleri ile birlikte teknik direktör değişikliği hazırlığı içinde. 3. haftada Beşiktaş derbisi ile göreve başlayan Şenol Güneş, ligdeki 23 karşılaşmadan sadece 8’ini kazanmayı başardı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde 9 yenilgi alınırken, 6 beraberlik elde edildi.

ŞENOL GÜNEŞ’İN PUCAN ORTALAMASI

Güneş’in Trabzonspor’daki mevcut puan ortalaması 1.30 ve bu, onun 5. dönemindeki en kötü süreç olarak öne çıkıyor. 72 yaşındaki teknik adam, 11 yıl aradan sonra büyük umutlarla göreve gelmişti fakat beklentilerin altında bir performans sergiliyor. Bu sezon deplasmanda galip gelemedi ve Avrupa potasında yer alma hedefi bulunan Trabzonspor, yaşadığı üst üste iki kayıpla düşme hattına yaklaşmış durumda.

GÜNEŞ’İN GELECEĞİ VE YÖNETİMİN KARARI

Takımın sondan ikinci sıradaki Hatayspor’a evinde mağlup olmasının ardından, Papara Park’ta yoğun bir şekilde istifa sesleri yükseldi. Şenol Güneş, bu konuda düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine “Kulübü koruyacak bir karar alırım. Gerekeni yaparım” açıklamasını yaptı. Trabzonspor Yönetimi, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi ve yöneticilerin büyük bir kısmı hoca değişikliğinin en doğru karar olacağı yönünde görüş belirtti. Şenol Güneş’in istifası bekleniyor ve bu durum sonrasında teknik direktörlük görevi için Eyüpspor’un başarılı hocası Arda Turan’ın ön plana çıktığı ifade ediliyor.