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Trabzonspor’da Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

TRANFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de gelecek sezon güçlü bir kadro oluşturmak amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, Fatih Tekke’nin yönetime sunduğu rapor gün yüzüne çıktı. Genç teknik adam, Bordo-mavili yönetime kapsamlı bir transfer listesi sunarken, Galatasaray’da forma giyen üç önemli ismi de değerlendirdi.

GALATASARAY YILDIZLARI KADRODA

Fatih Tekke’nin, Sarı-kırmızılı takımda yer alan Berkan Kutlu, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu’nu kadrosunda görmek istediği bildiriliyor. Tekke’nin, Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay’ı ilk 11’de oynamak üzere planladığı, Halil Dervişoğlu’nu ise rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ifade edildi.

PAKET TEKLİF YOLDA

Trabzonspor yönetiminin, Galatasaray’a bu üç futbolcu için paket bir teklif sunacağı öğrenildi. Eren Elmalı transferi üzerinden geliştirdiği iyi ilişkiler nedeniyle Sarı-kırmızılı yönetimden kolaylık beklediği de belirtiliyor.

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