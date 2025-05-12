Trabzonspor’dan Açıklama: Hakkımızı Yiyen, Geleceğini Harcar

CELİL YARDIM EDEN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmada Cihan Aydın’ın hakem olarak atanması sonrası bir açıklama yaptı. Kulüp, hakem atamasına karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” ifadelerine yer verdi. Bordo mavili ekip, açıklamasında şu ifadelere ulaştı: “Takımımıza karşı sezon boyunca yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak değerlendirilemez. Karşımızda sürekli ve planlı bir asimetrik müdahale düzeni bulunmaktadır. Yakın zamanda Kasımpaşa ve Galatasaray karşısında “VAR tiyatrosu” sahnelendi, bu süreçte Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş ofsayt kurgularıyla puan kayıpları yaşadık.”

HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Bordo mavililer, Türkiye Kupası finalinde Cihan Aydın’ın atanmasını eleştirerek, “Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran? MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan ve tribün kimliğiyle övünen biri olarak kendini tanıtan sözüm ona ‘hakemdir!’” dediler. Yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) tarafsızlık ilkesini yitirdiğini ve adaletin rengine sırt çevirdiğini belirtti.

SONUÇ VE GÖRÜŞLER

Açıklamanın devamında, bu atamanın amacının Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde ve sokakta karşı karşıya getirmek olduğu vurgulandı. “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur,” ifadeleriyle bu duruma dikkat çekildi. Bordo mavili ekip, tarihin zalimleri değil, zulme direnenlerin şekillendireceğini belirterek, adaletin sağlanmasını talep etti. “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur,” sözünü tekrar ederek açıklamalarını sonlandırdılar.