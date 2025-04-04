Trabzonspor’dan Fenerbahçe Maçı Hakem Eleştirisi

TRABZONSPOR YÖNETİCİSİNDEN FENERBAHÇE MAÇI HAKEM ATAMASINA SERT TEPKİ

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Fenerbahçe maçına Mehmet Türkmen’in hakem olarak atanmasına tepki gösterdi. Saral, “Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından ‘en sevdiğim hakem’ iltifatıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde ‘meydan okuma’ yapılmıştır” dedi.

TRABZONSPOR’UN YABANCI HAKEM TALEBİ CEVAPSIZ KALDI

Saral, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı için yabancı hakem talebinde bulunduklarını ancak bu isteklerine yanıt alamadıklarını belirtti. “Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

MEHMET TÜRKMEN’İN TRABZONSPOR MAÇLARINDAKİ GEÇMİŞİ

Saral, Mehmet Türkmen’in bu sezon Trabzonspor’un 6. maçına hakem olarak atandığını vurguladı. Diğer hakemlerin yönettiği maç sayılarını da paylaşan Saral, “Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maçımızı yönetti” dedi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ PENALTI KARARINA ATIF

Saral, Mehmet Türkmen’in iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği tartışmalı penaltı kararına da değindi: “Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği ‘uyduruk penaltı’ hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir.”

TRABZONSPOR’DAN KARARLI MESAJ

Saral, son olarak kulübün duruşunu net bir şekilde ortaya koydu: “Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır. Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir.”