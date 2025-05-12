Trabzonspor’dan Hakem Atamasına Tepki Geldi

TRABZONSPOR’DAN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacakları maça Cihan Aydın’ın hakem olarak atanmasına tepki gösterdi. Kulüp, bu atamayı eleştirerek, “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.” şeklinde bir ifade kullandı. Bordo mavililer, yapılan açıklamada bu atamanın adaletsizliğine dikkat çekti.

Takım Üzerindeki Baskı Vurgusu

Yapılan açıklamada, “Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.” denildi. Ayrıca, son iki haftada Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında “VAR tiyatrosu” sahne alarak Türk futbol tarihine geçecek ofsayt senaryolarıyla mücadelenin aleyhlerine gittiği ifade edildi.

Cihan Aydın’ın Geçmişi Üzerine Eleştiriler

Açıklamada dikkat çeken bir diğer konu ise, Cihan Aydın’ın MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” kullanıcı adıyla katılması oldu. Bordo mavililer, Aydın’ın bir hakem olmasının yanı sıra, bu tür kimlikleriyle övünen birisi olmasına tepki göstererek, “TFF her türlü renge bürünmektedir, ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir.” ifadesini kullandı.

Sonuç Olarak Adalet Arayışı

Son olarak, Trabzonspor, TFF’nin tarafsızlığını kaybettiğini ve adaletin artık tesis edilemediğini söyledi. Kulüp, Türkiye Kupası finalinde tüm haklarının korunmasını talep ederek, bu atamanın amacının sadece Türkiye’nin iki büyük kulübünü karşı karşıya getirmek olduğunu belirtti. “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.” açıklaması da dikkat çekti.