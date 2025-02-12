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Spor

Trabzonspor’dan Nwakaeme’nin Sakatlığına İlişkin Açıklama

trabzonspor-dan-nwakaeme-nin-sakatligina-iliskin-aciklama

SALONDA BAŞARILI BİR MAÇ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’deki 23. haftada Eyüpspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Bu mücadele sonrası bordo-mavili takımın oyuncularından Anthony Nwakaeme, stadyumdan topallayarak ayrıldı. Deneyimli futbolcunun sakatlığıyla ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı.

SAKATLIKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Beşir, “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” şeklinde bilgi verdi.

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