“Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır Açıklaması”

MAHMUT ÖREN’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin kulübün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından doğru bir adım olduğunu ifade etti. Ören, Uğurcan Çakır’ın Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer sürecine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR’A TEŞEKKÜR

“Uğurcan Çakır’ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır.” diyen Ören, açıklamalarına devam etti: “Altyapımızdan yetişerek Trabzonspor’umuza büyük değer katan, şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanımız Uğurcan Çakır’a camiamız adına teşekkür ediyoruz. Trabzonspor’umuzun çıkarları açısından bakıldığında Uğurcan Çakır’ın Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olması, kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlamış ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından önemli bir kazanım olmuştur. Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz.”

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

Ören, açıklamada bordo-mavili taraftarlara yönelik de şu ifadeleri kullandı: “Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşılasak da Trabzonspor’umuzun geleceği ve menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bundan sonraki süreçte takımımıza katkı sağlayacak transferlerin yanı sıra altyapımızdan yeni yıldızlar yetiştirmek ve Trabzonspor’umuzu hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm taraftarlarımızı kulübümüzün çıkarlarının korunması adına birlik olmaya davet ediyoruz.”