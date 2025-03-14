Trabzonspor Deplasmanda Başakşehir’e Konuk Olacak

34. RANDEVU HAZIRLIĞI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile 34. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakipleri üzerinde 13’e 10 galibiyetle üstünlük sağlıyor. Maç, yarın saat 20.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşecek. Ligde 11. sırada bulunan Trabzonspor, toplamda 32 puan elde etti. Başakşehir ise 7. sırada 36 puan ile yer almakta.

SÜPER LİG’DE GEÇMİŞ MAÇLAR

İki takım arasında oynanan toplam 33 maçta Trabzonspor’un 13 galibiyeti bulunuyor. Başakşehir ise bu süreçte 10 kez kazanırken, 10 maç ise berabere tamamlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 46 gol atarken, rakibi 38 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 1-0’lık skorla kazandı.

İSTANBUL’DA TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

İstanbul’da düzenlenen 16 maçta Trabzonspor’un üstünlüğü devam ediyor. Bordo-mavililer, deplasmanda 7 galibiyet elde etmişken, ev sahibi Başakşehir 6 galibiyet alırken 3 maç da berabere sonuçlandı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 27 gol kaydederken, kalesinde 20 gol gördü.

DEPLASMAN GALİBİYETİ HEDEFİ

Trabzonspor, bu sezon Trendyol Süper Lig’de dış sahada ilk galibiyetini almak istiyor. Deplasmanda oynanan 12 maçta 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 5 puan toplayabilen bordo-mavililer, bu alanda galibiyet alamayan tek takım konumunda. Yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde, deplasman fobisini yenmek isteyen Trabzonspor, 301 gün önce deplasmanda kazandığı son maçın Başakşehir karşısında olduğunu hatırlatıyor.

MAÇIN HAKEMİ

Bu önemli karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ali Can Alp ve Mehmet Emin Tuğral, Türkmen’in yardımcıları olurken, karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olarak belirlendi.