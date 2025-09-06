Trabzonspor, Ernest Muçi’yi KAP’a bildirdi

TRANSFER HABERİ DUYURULDU

Trabzonspor, bu sabah yeni transferi Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi Trabzon’a getirdiğini açıkladı. Kulüp, Muçi’nin transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile yapılan anlaşma çerçevesinde 2025-26 sezonu için satın alma opsiyonlu olarak kiralık transfer edildiği belirtildi.

ANLAŞMA DETAYLARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır” ifadesine yer verildi. Anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu maliyetlerinin Kulüp tarafından karşılanacağı vurgulandı. Ayrıca, “Beşiktaş A.Ş.’ye, kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon EURO + KDV ödeme yapılacaktır” denildi. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda ise Beşiktaş’a “5 taksit halinde 8,5 milyon EURO + KDV tutarında kesin transfer bedeli” ödeneceği ifade edildi.

RESMİ İMZA VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Muçi’nin resmi imza sürecinin ardından bordo-mavili formayla görüntülerinin çekimi gerçekleştirildi. Trabzonspor, bu yeni transferle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.