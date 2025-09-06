Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiraladı

TRABZONSPOR, MUÇİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Trabzonspor, Beşiktaş’tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi’yi satın alma opsiyonuyla bir yıl kiraladığını duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’a gönderdiği açıklamada ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı bilgiyle, Ernest Muçi’nin 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferine yönelik anlaşmanın sağlandığını belirtti.

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Açıklamada, Beşiktaş’a kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon avro+KDV ödenecek. Ayrıca, “Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş AŞ’ye 5 taksit halinde 8 milyon 500 bin avro+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir.” ifadesi yer aldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI VE SAĞLIK KONTROLÜ

Ernest Muçi ile yapılan anlaşmaya göre, oyuncunun 2025-2026 futbol sezonundaki tüm maliyetlerinin karşılanacağı da vurgulandı. Ayrıca, Muçi’nin sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi verildi.