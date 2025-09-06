Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiraladı

TRABZONSPOR, MUÇİ İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Trabzonspor, Beşiktaş’tan Arnavut futbolcu Ernest Muçi’yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

KİRALAMA VE SATIN ALMA ŞARTLARI

Açıklamada, kiralama bedeli olarak Beşiktaş A.Ş.’ye 3 taksit halinde toplam 1.000.000 Euro + KDV ödeme yapılacağı belirtildi. Ayrıca, satın alma opsiyonunun kullanılmasının durumunda Beşiktaş A.Ş.’ye 5 taksit halinde toplam 8.500.000 Euro + KDV tutarında kesin transfer bedelinin ödeneceği vurgulandı. Trabzonspor’un Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi. Sözleşmeye göre, oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu ile ilgili tüm maliyetleri, Trabzonspor tarafından karşılanacak.