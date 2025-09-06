Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiraladı

TRANSFERİN DETAYLARI

Trabzonspor, Süper Lig’de beklenen transferi gerçekleştirdi. Beşiktaş’tan Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak bordo-mavili ekibe katıldı. Trabzonspor, bu transfer için Beşiktaş’a 3 taksitte toplam 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Muçi’nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olarak belirlendi.

RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.’ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır” ifadesi yer aldı. Satın alma opsiyonu kullanıldığında ise, Beşiktaş’a 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Ernest Muçi, Beşiktaş formasını giydiği süre zarfında toplam 61 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.