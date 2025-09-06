Haberler

Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiraladı

TRANSFERİN DETAYLARI

Trabzonspor, Süper Lig’de beklenen transferi gerçekleştirdi. Beşiktaş’tan Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak bordo-mavili ekibe katıldı. Trabzonspor, bu transfer için Beşiktaş’a 3 taksitte toplam 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Muçi’nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olarak belirlendi.

RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.’ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır” ifadesi yer aldı. Satın alma opsiyonu kullanıldığında ise, Beşiktaş’a 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Ernest Muçi, Beşiktaş formasını giydiği süre zarfında toplam 61 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Haberler

Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.