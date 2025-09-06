Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiraladı!

Trabzonspor, Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir giriş yaptıktan sonra transfer faaliyetlerine devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş’ta forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

TRABZONSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.” denildi.

BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş ise yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

MUÇİ’NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ernest Muçi, 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 61 maça çıkarak 11 gol atmayı ve 4 asist yapmayı başardı. Oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenmiştir.