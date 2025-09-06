Trabzonspor, Ernest Muçi’yi Kiralık Olarak Aldı

Trabzonspor, Süper Lig’de yeni sezonun başlangıcında iyi bir performans sergileyerek transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili kulübün, Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı bildirildi.

Trabzonspor’un Açıklaması

Trabzonspor, kamuoyuna yaptığı açıklamada “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş’ın Açıklaması

Beşiktaş, yaptığı açıklamada ise “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” şeklinde bilgi verdi.

Beşiktaş Performansı

Ernest Muçi, 10 milyon euro bonservis bedeli ile Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer olmuştur. Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 61 maça çıkarak 11 gol atmış ve 4 asist yapmıştır. 10 milyon euro piyasa değerine sahip başarılı futbolcu, Beşiktaş’taki performansıyla dikkat çekiyor.