Trabzonspor, Erzurum deplasmanında kazandı!

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Trabzonspor mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Erzurumspor deplasmanında istediğini aldı. Küme düşme hattından çıkmak isteyen rakibi karşısında oldukça zorlanan bordo mavililer, 64.dakikada Nwakaeme’nin golüyle 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi Erzurumspor’un Eduok ile bulduğu gol VAR incelemesinde elle oynama tespit edildiği için iptal edildi. Trabzonspor’un da 85’te Nwakaeme ile bulduğu ikinci gol, öncesinde faul yapıldığı için VAR kararına takıldı.

Erzurumspor bu sezon en fazla şut çektiği maçta puan alamadı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 43’e çıkarıp 4.sıradaki yerini sağlama aldı. Erzurumspor ise 22 puanda 17.sırada kaldı.

RODALLEGA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Süper Lig’de 5 maç aradan sonra ilk kez gol yemeyen Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de rakibinin en fazla şut çektiği maçı yaşadı (20). Karadeniz ekibinde sarı kart gören Rodallega, 27. haftada oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.