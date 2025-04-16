Trabzonspor, Fatih Tekke ile çıkış arıyor

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ VE BEKLENTİLER

Trendyol Süper Lig’de istikrarsız bir sezon geçiren Trabzonspor, teknik direktör değiştirerek Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sıçrama arayışında. Tekke, bordo-mavili takımda görevde olduğu 35 günde 4 maçta 7 puan topladı ve Abdullah Avcı ile Şenol Güneş’in ardından Karadeniz ekibine umut vaat eden bir hava getirdi. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ardından Şenol Güneş’e emanet edilen Trabzonspor, son olarak Fatih Tekke’ye başkanlık yaptı. Bu süre zarfında hem ligde hem de Avrupa’da beklentilerin gerisinde kaldı. Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarına katılan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekibi Ruzomberok’u eleyerek başarı kazandı ancak 3. eleme turunda Avusturya’nın Rapid Wien takımına karşı iki maçta da mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da İsviçre’nin St. Gallen takımı ile 0-0 ve 1-1’lik sonuçlarla berabere kalarak penaltılar sonucunda Avrupa hayalini sonlandırdı. Avcı döneminde Avrupa’da oynadığı 6 maçtan sadece 2 galibiyet çıkaran Trabzonspor’un Süper Lig’deki tek karşılaşması da golsüz beraberlikle sonuçlandı.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ VE PERFORMANSLARI

Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından Trabzonspor’un başına geçen Şenol Güneş, beşinci dönemine istediği gibi başlayamadı. Güneş, ligdeki ilk 4 maçında yalnızca 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Süper Lig’de 4 maçta 6 puan toplayan deneyimli teknik adamın performansı, eleştiri konusu haline geldi. Güneş, Trabzonspor’da geçirdiği 188 günde Süper Lig’de 23 maça çıktı ve 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1.30 puan ortalaması yakaladı. Şenol Güneş, bu süre zarfında dış sahada galibiyet elde edemedi.

FATİH TEKKE İLE YENİ UMUTLAR

Şenol Güneş’in ardından takımın başına efsane golcü Fatih Tekke getirildi. Tekke, göreve başladığı ilk 35 günde 4 maç oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 7 puan toplayarak sezonun en başarılı dönemini yaşadı. Tekke, ilk maçında deplasmanda Başakşehir’i 3-0 ile geçerken, evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’ye İstanbul’da 4-1 yenilen bordo-mavili ekip, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK’ya 3-2’lik skorla üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Tekke’nin gelişiyle birlikte takımın mücadele gücü, temposu ve skora yansıyan oyun anlayışı dikkat çekti, böylece bordo-mavililer yeniden çıkışa geçme sinyalleri verdi.