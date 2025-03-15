Trabzonspor, Fatih Tekke İle Galibiyetle Başladı

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE İLK MAÇINI OYNADI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bordo-mavililer, yeni teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçından 3-0’lık galibiyetle ayrılarak uzun süren hasretini sona erdirdi. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından 47 yaşındaki Fatih Tekke, ilk kez Trabzonspor’un başında sahaya çıktı. Futbolculuk kariyerinde bordo-mavili ekipte uzun yıllar forma giyen Tekke, 2006’da Rusya’nın Zenit takımına transfer olmuştu. Emekli olduktan sonra Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor gibi takımları çalıştıran Tekke, yaklaşık 19 yıl sonra altyapısından yetiştiği Trabzonspor’da teknik direktör olarak sahada yer aldı.

DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİLER

Trabzonspor, Hatayspor’a karşı oynadığı son maçtaki ilk 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Fatih Tekke, Hatayspor’a 2-1 kaybettikleri maçta oynayan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk’u yedeğe alırken, kart cezası nedeniyle Okay Yokuşlu kadroda bulunmadı. Tekke, bu oyuncuların yerlerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro’yu ilk 11’de görevlendirdi. Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza’nın bulunduğu bir kadro ile sahaya çıktı.

MAÇIN AKIŞI VE SONUCU

Karşılaşmanın 7. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Malheiro’nun sağdan çevirdiği topa hareketlenen Simon Banza, ön direkte topa ayağını sokarak golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, ilk yarının sonucunu da belirledi. İkinci yarıda 54. dakikada sarı kart gören Banza, Göztepe maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 58. dakikada Başakşehir, Umut Güneş’in düşürülmesiyle penaltı kazandı, ancak Krzysztof Piatek’in vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Trabzonspor, 62. dakikada Ozan Tufan’ın golüyle durumu 2-0 yaptı. 64. dakikada, Deniz Türüç ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 87. dakikada Batista Mendy, Trabzonspor’un üçüncü golünü attı ve maç 3-0 sona erdi.

SONUÇ VE GELECEK MAÇLAR

Bu galibiyetle Trabzonspor, ligde iki maçın ardından kazandı ve puanını 35’e yükseltti. Başakşehir ise ligdeki ikinci yenilgisini alarak 36 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Trabzonspor, Göztepe karşısında sahasında oynayacakken, Başakşehir deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında galibiyet elde etti ve bu sezon ilk deplasman galibiyetini alarak uzun bir aradan sonra ligdeki ilk zaferini elde etti.