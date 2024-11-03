Trabzonspor-Fenerbahçe Derbisi İçin Özel Oyunlar Hakem VAR Monitörüne Gider mi? İlk 10 Dakikada Gol Olur mu? Misli’de Derbiye Özel Seçenekler Oyuncu Bahisleriyle Derbide Fark Yarat! Türkiye’nin En Yüksek Oranlarını Yakalayın Misli’de 150 TL’ye Üye Olun!

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIRLIK

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, bu akşam saat 19.00’da Papara Park’ta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Bordo mavililer, Fenerbahçe’ye karşı elde edilecek bir zaferle kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor. Sarı lacivertliler ise lider Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada kazanarak aradaki farkı 5’e indirmek için sahaya çıkıyor. Misli, derbide “Şampiyon Oranlar” ile yine ön plana çıkıyor. Misli üyeleri, derbiye “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynama fırsatını yakalıyor.

ÖZEL OYUNLAR VE BAHİSLER

Heyecan, dev derbiye özel oyunlar ve oyuncu bahisleriyle artıyor. İlk günden bu yana büyük ilgi gören oyuncu bahisleri sayesinde Misli üyeleri kazançlarını artırıyor. Trabzonspor – Fenerbahçe derbisine özel birçok farklı oyun da Misli üyelerini bekliyor. İddia edenler, özel oyunlar ve oyuncu bahisleriyle derbi keyfini Misli’de doyasıya çıkarıyor. İşte dev derbiye özel oyunlardan bazıları:

– Hakem VAR Monitörüne Gider / Hakem VAR Monitörüne Gitmez

– Hakem En Az 2 Kere VAR Monitörüne Gider

– Trabzonspor Üst Üste 2 Gol Atar / Fenerbahçe Üst Üste 2 Gol Atar

– Trabzonspor Geriden Gelip Kazanır / Fenerbahçe Geriden Gelip Kazanır

– İkinci Yarı 4-5 Dakika Uzar / İkinci Yarı 6-7 Dakika Uzar

– Trabzonspor İlk Golü Atar ve Maçı Kazanır / Fenerbahçe İlk Golü Atar ve Maçı Kazanır

– Trabzonspor Penaltı Atışı Kazanır / Fenerbahçe Penaltı Atışı Kazanır

– En Az 1 Yarı Berabere Biter

OYUNCU BAHİSLERİ VE İSTATİSTİKLER

Misli’den derbiye özel oyuncu bahisleri ile kullanıcılar; “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker”, “Oyuncu ceza sahası dışından gol atar”, “Oyuncu frikikten gol atar”, “Oyuncu hat-trick yapar” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi çok sayıda seçenekle oynayabiliyor. Ayrıca şut, faul, isabetli pas ve ofsayt gibi seçenekler barındıran “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da Misli üyeleri tarafından oldukça tercih ediliyor. Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte dev derbide öne çıkan oyuncu istatistikleri:

– Simon Banza, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 4 gol attı.

– Dusan Tadic, Süper Lig’de oynadığı son 3 deplasman maçında gol attı.

– Alexander Djiku, Süper Lig’de oynadığı son 2 deplasman maçında sarı kart gördü.

– Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla attığı 3 golü de kafa vuruşlarıyla kaydetti.

MİSLİ’DE YENİ ÜYELERE ÖZEL KAMPANYA

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. Özel oyunların ve oyuncu bahislerinin bulunduğu Misli’de derbinin coşkusunu sonuna kadar yaşayın!