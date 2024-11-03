Trabzonspor-Fenerbahçe Derbisinin Heyecanı Misli’de!**

MAÇ GÜNDEMİ

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşmanın heyecanını Türkiye’nin en yüksek oranlarıyla Misli’de yaşayabilirsiniz. Maç öncesinde muhtemel 11’ler ve dikkat çeken istatistikler haberimizde yer alıyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe, bugün gerçekleştirecekleri mücadeleyle toplamda 136. kez sahada buluşuyor. Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek ve karşılaşma Misli’de yer alacak.

Trabzonspor’un Hedefleri

Ligdeki ilk 9 maçında 12 puan toplayan Trabzonspor, 9. sırada bulunuyor. Son olarak Göztepe deplasmanında 2-1’lik yenilgi yaşayan bordo-mavililer, Fenerbahçe’yi yenerek hem moral bulmayı hem de üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ve Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe’nin Durumu

9 maçta elde ettiği 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile Fenerbahçe, 20 puanla üçüncü sırada. Son dönemde Samsunspor beraberliği ve ardından UEFA Avrupa Ligi’ndeki Manchester United maçı sonrası ligdeki Sipay Bodrum FK’yi 2-0’la geçmeyi başardı. Galatasaray ile puan farkını 5’e indirmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesinde Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde’nin eksikliğini yaşayacak. Oosterwolde, Samsunspor maçı sonrası geçirdiği ameliyat yüzünden uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Fred ise, Trabzonspor karşısında sahaya çıkacak ve bu sezon ligdeki 6, Avrupa’daki 5 maçta 3 gol, 3 asist ile etkili bir performans sergiledi.

Tarihi Rekabetin İstatistikleri

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında karşılaşacak iki takım, lig tarihindeki 102. randevularını gerçekleştirecek. İlk karşılaşma, 13 Şubat 1974’te Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 0-0 sona ermişti. İki takım arasında 102 lig maçı, 14 Türkiye Kupası, 9 özel maç, 4’er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 135 karşılaşmadan Fenerbahçe 52, Trabzonspor ise 44 galibiyet aldı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 173, Trabzonspor 154 gol attı.

İki Takım Arasında Lig İstatistikleri

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un lig tarihinde oynadığı 102 maçta, Fenerbahçe 41-27 galibiyetle önde. Ayrıca, ligdeki 34 maçta taraflar eşitliği paylaştı. Fenerbahçe’nin ligdeki 137 golüne Trabzonspor 108 golle cevap verdi. Trabzon’da oynanan maçlarda ise bordo-mavili takımın üstünlüğü dikkat çekiyor. Trabzon’da gerçekleşen 57 maçta, Trabzonspor 25, Fenerbahçe 19 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 13 eşitlik bulunuyor.

En Farklı ve En Gollü Maçlar

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’de 5-1, 2015-2016 sezonunda Trabzon’da 4-0’lık sonuçlarla geçti. Trabzonspor ise Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1992 yılında 4-1 ve 3-0’lık sonuçlarla yendi. İki takım arasındaki en gollü maç ise 6 Ekim 1990’da oldu ve Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 5-3 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe Taraftarının Durumu

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek. Geçen sezon yaşanan olaylar sonucunda Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda bu kararı aldı ve maça 3 bin 500 güvenlik görevlisinin yer alacağı belirtildi.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Mert (Osayi-Samuel), Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

İstatistiklerin Önemi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 17 maçta, 15’inde karşılıklı goller yaşandı. Trabzonspor, Fenerbahçe’ye karşı son 29 lig maçında yalnızca 5 galibiyet alabildi. Fenerbahçe’nin son 24 lig maçında kaybetmemesi de dikkat çekici bir istatistik. Misli üyelerinin %54’ü, Fenerbahçe’nin galibiyetine inanıyor. Trabzonspor’un kazanma oranı 4.03, beraberlik 3.59, Fenerbahçe’nin kazanma oranı ise 1.71.