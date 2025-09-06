Trabzonspor, Fenerbahçe İçin Hazırlanıyor

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Deplasmanda gerçekleşecek bu karşılaşma öncesinde yeni transferlerden Ernest Muçi, bordo-mavili takımın formasıyla ilk antrenmanına katıldı. Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi. Milli takımlarda yer alan oyuncular ve tedavileri süren Pina, Benjemani ve Nwakaeme bu çalışmada bulunmadı. Antrenmanın başlangıcında oyuncular teknik ısınma hareketleri yaptı ve ardından 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

ERNEST MUÇİ İLK ANTREMANINA ÇIKTI

Trabzonspor, Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, takım arkadaşlarıyla takımın taktik antrenmanında yer aldı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki bu antrenmanda Muçi, gösterdiği performansla olumlu sinyaller verdi. Yeni transferin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir sorun yaşamaması durumunda, bordo-mavili ekibin Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazır hale getirilmesi planlanıyor.

YARINKI ANTRAMANLA HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı için hazırlıklarına hız verecek. Takımın bu önemli karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanması ve sahaya çıkması hedefleniyor.