Trabzonspor-Fenerbahçe Maç Biletleri Satışta

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE MAÇINA BİLET SATIŞI BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadele için biletler satışa sunuldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, maçın Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacağı duyuruldu.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Bilet fiyatları ise çeşitlilik gösteriyor. VIP Platinum-B biletleri 5 bin liradan, VIP Platinum A/C biletleri 4 bin 500 liradan, VIP Gold 3 bin 750 liradan, VIP Silver biletleri 3 bin liradan satışa çıkarken, Batı tribün biletleri 1250, Doğu üst tribün biletleri 900, Fırtına tribün biletleri 800, Güney-Kuzey kale arkası biletleri ise 400 liradan temin edilebiliyor.

SATIŞ NOKTALARI

Ayrıca, taraftarlar Atatürk Alanı’ndaki satış noktasından da bilet alabiliyor.