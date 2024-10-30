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Spor

Trabzonspor – Fenerbahçe Maç Biletleri Satışta

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MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli maçın biletleri artık satışta. Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruya göre, karşılaşma Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak. Bilet fiyatları; VIP Platinum-B 5 bin, VIP Platinum A/C 4 bin 500, VIP Gold 3 bin 750, VIP Silver 3 bin, Batı tribün 1250, Doğu üst tribün 900, Fırtına tribün 800 ve Güney-Kuzey kale arkası biletleri ise 400 liradan satışa sunuluyor.

TARAFTARLAR İÇİN SATIŞ NOKTALARI

Bunun yanında, taraftarlar Atatürk Alanı’ndaki satış noktasından da bilet alabiliyor. Bu durum, taraftarların karşılaşma için daha kolay bilet temin etmelerini sağlıyor. Mücadele öncesi biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor.

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