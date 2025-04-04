Trabzonspor – Fenerbahçe Maçı Bein Sports 1’de Yayınlanacak

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE DERBİSİ TÜM DETAYLARIYLA BELLİ OLDU

Süper Lig’in 2025 sezonunda şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek en önemli maçlardan biri olan Trabzonspor – Fenerbahçe derbisi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İki ezeli rakibin karşılaşacağı bu kritik mücadele, hem takımların ligdeki konumunu belirleyecek hem de taraftarlara unutulmaz bir futbol şöleni yaşatacak.

MAÇIN TARİHİ, SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak bu önemli karşılaşma, 7 Nisan 2025 Pazar günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Maç, saat 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu büyük derbiyi ekran başında takip edebilecek.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu önemli mücadelenin hakem kadrosunu resmen duyurdu. Maçın orta hakemliğini Mehmet Türkmen yapacak. Türkmen’e yardımcı hakem olarak Bersan Duran ve Serkan Çimen eşlik ederken, dördüncü hakem görevini ise Ozan Ergün üstlenecek.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MÜCADELE

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve mücadelesi veren iki güçlü ekip olarak bu maçta üç puanı almak için mücadele edecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu derbi, hem teknik direktörler hem de oyuncular için büyük bir sınav niteliği taşıyor. Maçın sonucu, ligdeki üst sıraların şekillenmesinde belirleyici rol oynayacak.