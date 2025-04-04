Trabzonspor – Fenerbahçe Maçı Bein Sports 1’de Yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen Olarak Açıklandı

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 2025 sezonunda şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik maçlardan biri olan Trabzonspor – Fenerbahçe derbisi, taraftarların büyük ilgisini çekiyor. İki takımın da üst düzey performansla sahaya çıkacağı bu önemli mücadele, 7 Nisan 2025 Pazar günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Maç, saat 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, bu önemli karşılaşmanın hakem kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe – Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’e yardımcı hakem olarak Bersan Duran ve Serkan Çimen eşlik ederken, dördüncü hakem görevini Ozan Ergün üstlenecek.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MÜCADELE

Ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyen iki takım da bu maçı kazanmak için sahada büyük bir mücadele verecek. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bu derbi, hem puan tablosundaki dengeyi değiştirebilecek hem de sezonun geri kalanı için moral anlamında önemli bir etki yaratacak.

CANLI YAYIN DETAYLARI VE MAÇ ÖNCESİ ANALİZLER

Futbolseverler, maç öncesinde ve sonrasında uzman yorumcuların analizlerini takip edebilecek. beIN SPORTS’un özel yayınında maçla ilgili tüm detaylar, takım kadroları ve olası stratejiler tartışılacak. Taraftarlar, bu büyük karşılaşmayı kaçırmamak için yayın saatini not ediyor.