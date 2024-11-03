Trabzonspor – Fenerbahçe Maçı Canlı İzle

FENERBAHÇE DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE KARŞIYOR

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşmada Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda mücadele ediyor.

İLK 11’LER AÇIKLANDI

Trabzonspor’un ilk 11’inde yer alan oyuncular şöyle: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Pedro, Lundstram, Okan, Ozan, Nwakaeme, Vişça ve Banza. Fenerbahçe ise Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic ve En-Nesyri ile sahaya çıkıyor.