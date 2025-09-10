Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlanıyor

HAZIRLIKLA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına bugün gerçekleştirdiği seansla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin gözetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan çalışmanın ilk kısmında oyuncular dinamik bir ısınma seansı geçirdi. Antrenman, pas çalışması ile sürdü ve çift kale maç ile tamamlandı.

GÜNDEMDEKİ PROGRAM

Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00’da düzenleyeceği antrenmanla Fenerbahçe mücadelesi için hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek. Bu yoğun çalışma temposu, takımın formunu artırması ve maçta en iyi performansı sergilemesi açısından kritik bir öneme sahip.