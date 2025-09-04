Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe mücadelesine yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında dinamik ısınma gerçekleştiriliyor.
ANRENMAN İÇERİĞİ VE GELECEK ÇALIŞMALAR
Isınmanın ardından 5’e 2 ve dar alan oyunları ile süren antrenman, çift kale maç ile tamamlanıyor. Bordo-mavililer, hazırlıklarını sürdürecekleri yarın yapılacak çift antrenmanla devam edecek.