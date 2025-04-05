Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı kritik deplasman maçı için çalışmalara başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular aerobik koşu, dinamik ve teknik ısınma çalışmaları yaptı.

TAKTİK ÇALIŞMASI İLE SON BULDU

Antrenmanın son bölümünde takım, Fenerbahçe maçına yönelik taktik çalışmalar yürüttü. Bordo-mavililer, bugün saat 12.30’da yapılacak son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

KRİTİK DEPLASMAN MAÇI ÖNCESİ SON PROVA

Trabzonspor, ligdeki sıralamasını yükseltmek için Fenerbahçe karşısında üç puanı hedefliyor. Takımın performansı ve oyuncuların motivasyonu, bu önemli maçın kaderini belirleyecek.