Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

ANTRANMAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Bordo-mavili ekip, bu sabah saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.

ISINMA VE TAKTİK ÇALIŞMALARI

Antrenmanın başlangıcında teknik ısınma çalışmaları yapıldı. Ardından pas çalışması ve 5’e 2 oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi. Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 9 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.