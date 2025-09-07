Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

ANTRANMAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Bordo-mavili ekip, bu sabah saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.

ISINMA VE TAKTİK ÇALIŞMALARI

Antrenmanın başlangıcında teknik ısınma çalışmaları yapıldı. Ardından pas çalışması ve 5’e 2 oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi. Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 9 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde Filistinliler İçin Dualar

Kırklareli’de düzenlenen etkinlikte, Filistinli müslümanlar için dualar okunarak İsrail saldırıları kınandı. Müftü Yusuf Eviş, dayanışma ve birlik mesajları verdi.
Haberler

Kocaeli’de Gençler Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Kocaeli'de alkol alarak ve emniyet kemeri takmadan seyahat eden gençler, kaydedilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.