Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

MACA HAZIRLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Bu akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan günün ikinci antrenmanında, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalar sürdürüldü. Antrenmanın başlangıcında dinamik ısınma yapıldı ve ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

SAKAT OYUNCULAR VE TRANSFER DURUMU

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Augusto, Tony Nwakaeme, Wagner Pina ve Arda Öztürk katılmadı. Yeni transferlerden Benjamin Bouchouari ile Danylo Sikan ise takımdan ayrı koşu yapma işlemi gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.