Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında futbolcular, önce ısınma hareketleri yapıyor, ardından ise sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bordo-mavililerin akşam idmanında ise 5’e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona eriyor. Yeni transfer Ernest Muçi de akşam antrenmanında takımdaki yerini alıyor. Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın devam edecek.

