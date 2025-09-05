Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR’UN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig’de 5’inci haftada karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Bu sabah yapılan çalışmalarla takım, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

ANRENMANIN İÇERİĞİ VE DETAYLAR

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı. Antrenmanın salonda gerçekleştirilen bölümünde oyuncular kuvvet çalışması yapıyor. Ayrıca, bordo-mavililerin hazırlıkları bugün saat 17.00’deki antrenmanla devam edecek. Bu antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilacak.