Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR’UN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig’de 5’inci haftada karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Bu sabah yapılan çalışmalarla takım, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

ANRENMANIN İÇERİĞİ VE DETAYLAR

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı. Antrenmanın salonda gerçekleştirilen bölümünde oyuncular kuvvet çalışması yapıyor. Ayrıca, bordo-mavililerin hazırlıkları bugün saat 17.00’deki antrenmanla devam edecek. Bu antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilacak.

Çorlu’da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Çorlu'da gerçekleştirilen bir operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucunun değeri 20 milyon lira olarak belirlendi.
Samsun’da Kırtasiye Denetimleri Yapıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleri üzerine denetim gerçekleştirdi, güvenlik ile fiyatları inceledi.

