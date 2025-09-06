Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

HEDEF FENERBAHÇE MAÇI

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçına hazırlık yapmaya devam ediyor. Bordo-mavili ekip, bu akşam gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, teknik ısınma gerçekleştirdi.

ANRENMAN HIZ KESMİYOR

Antrenman, 5’e 2 ile devam eden çalışma ve ardından çift kale maç ile tamamlandı. Transfer edilen yeni yıldız Ernest Muçi, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana katıldı. Trabzonspor, yarın saat 11.00’de yapacağı yeni antrenmanla Fenerbahçe maçına yönelik hazırlıklarına devam edecek.