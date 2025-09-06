Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

HEDEF FENERBAHÇE MAÇI

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçına hazırlık yapmaya devam ediyor. Bordo-mavili ekip, bu akşam gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, teknik ısınma gerçekleştirdi.

ANRENMAN HIZ KESMİYOR

Antrenman, 5’e 2 ile devam eden çalışma ve ardından çift kale maç ile tamamlandı. Transfer edilen yeni yıldız Ernest Muçi, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana katıldı. Trabzonspor, yarın saat 11.00’de yapacağı yeni antrenmanla Fenerbahçe maçına yönelik hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe’de Düğün, Efsaneler Bir Arada

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, muhteşem bir düğünle evlendi. Düğüne, kulübün unutulmaz isimleri Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ile eski futbolcular katıldı.
Haberler

Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.