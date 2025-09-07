Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TAKIM HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları, 5’e 2 ve taktik antrenmanlar yaptı.

İZİN SONRASI TEMPOYU ARTTIRIYORLAR

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe karşılaşması için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Takım, maç gününe kadar yoğun bir tempoda antrenmanlarına sürdürecek.