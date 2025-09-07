Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TAKIM HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları, 5’e 2 ve taktik antrenmanlar yaptı.

İZİN SONRASI TEMPOYU ARTTIRIYORLAR

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe karşılaşması için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Takım, maç gününe kadar yoğun bir tempoda antrenmanlarına sürdürecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Haberler

Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

