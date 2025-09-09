Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’deki 5. hafta maçında 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu önemli maçın hazırlıklarına devam eden bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde yoğun bir antrenman programı yürütüyor. Futbolcular, antrenman sırasında pas çalışmaları, 5’e 2 oyun ve taktik çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca, antrenman öncesinde Tekke’nin doğum günü pasta kesilerek kutlanıyor. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AMPUTE MİLLİ TAKIMINDAN ZİYARET

Trabzon’da düzenlenecek Uluslar A Ligi için kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı ve teknik heyeti, Trabzonspor’un akşam antrenmanını ziyaret ediyor. Milli takım kafilesi, Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekip ile bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor. Teknik direktör Fatih Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ampute Milli Takımı’na başarılar diliyor.