Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR’UN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün saat 16.00’da yapılan antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik direktör Fatih Tekke’nin önderliğinde gerçekleştirildi.

ANRENMAN İÇERİĞİ

Antrenmanın ilk kısmında oyuncular ısınma ve pas çalışmaları yaptı. Ardından 5’e 2 oyun ile devam eden seans, taktiksel çalışmalarla nihayetlendi. Bordo-mavili ekip, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Kerkük’te Çocuklara Muhammed Hediye Dağıtıldı

Kerkük'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinde, 'Muhammed' ismini taşıyan 95 çocuğa hediye verildi. Bu etkinlik, şehirde ilk kez yapıldı.
Haberler

Patnos’ta İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

Patnos'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.