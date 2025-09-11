Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR’UN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün saat 16.00’da yapılan antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik direktör Fatih Tekke’nin önderliğinde gerçekleştirildi.

ANRENMAN İÇERİĞİ

Antrenmanın ilk kısmında oyuncular ısınma ve pas çalışmaları yaptı. Ardından 5’e 2 oyun ile devam eden seans, taktiksel çalışmalarla nihayetlendi. Bordo-mavili ekip, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.