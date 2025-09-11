Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına antrenmanla devam ediyor. Bugün yapılan antrenman, saat 16.00’da gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında ısınma ve pas çalışmaları üstünde durdu.

TAKTİKSEL ÇALIŞMA YAPILDI

Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 pas oyunu oynandı ve ardından taktiksel çalışma ile sona erdi. Bordo-mavili ekip, bir sonraki antrenmanını yarın saat 16.00’da gerçekleştirecek. Bu süreçte takımın performansı ve uyumu geliştirilerek, Fenerbahçe maçı için son hazırlıklar yapılacak.

Kerkük’te Çocuklara Muhammed Hediye Dağıtıldı

Kerkük'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinde, 'Muhammed' ismini taşıyan 95 çocuğa hediye verildi. Bu etkinlik, şehirde ilk kez yapıldı.
Patnos’ta İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

Patnos'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

