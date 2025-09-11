Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına antrenmanla devam ediyor. Bugün yapılan antrenman, saat 16.00’da gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında ısınma ve pas çalışmaları üstünde durdu.

TAKTİKSEL ÇALIŞMA YAPILDI

Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 pas oyunu oynandı ve ardından taktiksel çalışma ile sona erdi. Bordo-mavili ekip, bir sonraki antrenmanını yarın saat 16.00’da gerçekleştirecek. Bu süreçte takımın performansı ve uyumu geliştirilerek, Fenerbahçe maçı için son hazırlıklar yapılacak.